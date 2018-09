Autostrade Spa e il Governo Gentiloni erano a conoscenza dello stato di grave degrado del Viadotto Morandi

Genova (Giovanni Bruzzone) – Se per “obblighi rispettati” Autostrade per l’Italia Spa intende dire che si è mossa secondo le direttive del suo Cda dice il vero. Il problema è che quel Cda, riunito nei primi mesi di quest’anno, non ritenne urgente la straordinaria manutenzione al Viadotto Morandi e lo giudicò idoneo ad essere aperto “a Tir e auto”. Questo emerge dal verbale dell’assemblea sequestrato in questi giorni dalla Guardia di Finanza nel cui ordine del giorno era inserito il punto che trattava della sorte del Viadotto Morandi. Il problema sarebbe stato lo stanziamento di 20,5 milioni di euro per ristrutturarlo che superava la soglia di 5 milioni entro la quale ha potere di firma autonoma l’amministratore delegato Giovanni Castellucci (nella foto). Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha dichiarato in proposito: “Incasellando diversamente il restyling sarebbe stato magari possibile il coinvolgimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’imposizione di limitazioni più severe al passaggio di veicoli, incluso il blocco totale”. Fa rabbrividire poi la definizione generale dell’operazione di ristrutturazione definita dal Cda semplicemente come “migliorativa”, nonostante che i tecnici dell’azienda avessero denunciato il fatto che i piloni 9 e 10 erano bisognosi di urgente e straordinaria manutenzione.

Fatto sta che il Cda, da quanto emerge dai verbali delle Fiamme Gialle, stabilì il contrario programmando i lavori per l’autunno mentre il viadotto è crollato il 14 agosto.

A questo proposito stupisce come sia stato possibile che lo stesso Giovanni Castellucci, in qualità di amministratore delegato delle società Autostrade per l’Italia Spa e di Atlantia Spa, abbia potuto sorvolare su alcune lettere – di cui una pubblicata giorni fa da L’Espresso e che noi riprendiamo – che il capo manutenzioni di Autostrade per l’Italia Spa, Michele Donferri Mitelli, scrisse tra la fine di febbraio e giugno, dove ribadiva con allarmante insistenza l’urgenza di opere di straordinaria manutenzione al Ponte Morandi.

Su L’Espresso si legge in proposito: “Non si sa chi abbia ricevuto l’avviso, poiché come destinatario è indicato soltanto l’ufficio. È noto comunque che la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali è diretta da Vincenzo Cinelli, nominato il 14 agosto 2017 su proposta del ministro Graziano Delrio e confermato dall’attuale ministro Danilo Toninelli. Mentre il capo del Provveditorato di Genova è l’architetto Roberto Ferrazza, lo stesso scelto da Toninelli come presidente della commissione d’inchiesta del ministero. E rimosso nel giro di una settimana, dopo che L’Espresso aveva scoperto che Ferrazza aveva dato parere favorevole al piano di Autostrade, senza prescrivere misure per garantire la sicurezza”.

Dopo aver informato il Cda di Autostrade per l’Italia Spa e Atlantia Spa, Donferri Mitelli ha scritto ben cinque lettere di allarme al Ministero tra il 6 febbraio e il 13 aprile 2018 (Governo Gentiloni) ma nessuno, in attesa dell’auspicata ristrutturazione, s’è dato da fare per mettere in sicurezza il viadotto con interventi provvisori come, per esempio, la limitazione del traffico pesante e la riduzione delle corsie di marcia. Inoltre l’autorizzazione del Ministero è arrivata soltanto a giugno grazie all’attuale governo. Ma era troppo tardi in quanto il viadotto è crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone e provocando lo sgombero di un intero quartiere.