Avvocato milanese muore nella sua casa di campagna per la puntura di un calabrone

Nizza Monferrato (AT) – Un avvocato milanese, Sergio Barozzi di 61 anni, è morto per choc anafilattico causato dalla puntura di un insetto, probabilmente un calabrone, mentre era nella sua casa di campagna di Nizza Monferrato. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte della squadra del 118 giunta sul posto. Barozzi, che era un noto giuslavorista nonché vicepresidente del gruppo regionale lombardo degli avvocati giuslavoristi irtaliani, era stato tre volte consigliere dell’ordine degli avvocati di Milano. Nel 1982, ha partecipato alla fondazione dello studio BBS, dove ha lavorato per 20 anni, poi è passato allo studio legale internazionale Eversheds, di cui è stato socio dal 2003 al 2011. Ha dato vita a Lexellent dove è rimasto fino all’inizio del 2018 per poi passare allo studio legale Sza. Tifoso interista, l’avvocato barozzi era anche un grande appassionato di rugby ed era vicepresidente del cus Milano. Lascia la moglie Giovanna e i due figli Idano ed Emilio.