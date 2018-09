Ancora scioperi all’Ilva

Novi Ligure – Sciopero dei lavoratori Ilva di Novi previsto per l’11 settembre. La motivazione la situazione di stallo in cui continua a versare il noto complesso siderurgico

I sindacati, Fiom, Fim e Uilm, lamentano assenza di notizie dal 6 di agosto in merito alla ripresa del negoziato e alla valutazione di legittimità da parte del Ministero della gara per l’aggiudicazione del gruppo Ilva.

Le risorse finanziarie sono, ormai, quasi del tutto esaurite mentre il 15 settembre scadrà l’amministrazione straordinaria.

Mercoledì sono attesi al ministero dello Sviluppo i sindacati, la società acquirente, i tre commissari straordinari oltre ai rappresentanti dei lavoratori del settore chimico impegnati nell’indotto e gli esponenti di Federmanager.

Successivamente venerdì Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo Economico, dovrà decidere se annullare o meno la gara.