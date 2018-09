Ancora una vittoria del Casale in Coppa Italia

Casale Monferrato – Prosegue bene la marcia del Casale in Coppa Italia Serie D. I Nerostellati, dopo aver battuto lo Stresa la scorsa settimana fra le mura amiche del “Palli”, ieri hanno avuto la meglio, in trasferta, contro il Borgosesia per 1-0. Il gol che ha deciso il match è stato di Manuel Pavesi (nella foto), ad inizio ripresa. Su lancio del compagno di squadra Villanova, la punta dei monferrini è stata brava a battere il portiere avversario con un tiro preciso e molto angolato, imparabile per l’estremo difensore avversario.

In precedenza i Nerostellati erano andati vicino al gol del vantaggio prima con Cardini e poi con Cappai.

Il prossimo turno di Coppa per il Casale sarà mercoledì 19 settembre.