Arrestati per spaccio marocchino e compagna

Novi Ligure (AL) – Fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri di Novi Ligure affiancati dal reparto cinofili della Polizia Municipale di Alessandria.

Il risultato più rilevante è stato quello ottenuto domenica pomeriggio in un bar di Stazzano, già oggetto di numerosi controlli da parte delle forze dell’ordine.

Durante una verifica all’interno del locale, due clienti, E.Y. un marocchino di 25 anni e G.R., la sua compagna di 43, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. I due, residenti a Stazzano e disoccupati, hanno attirato l’attenzione dei militari perché apparsi nervosi alla vista del cane antidroga. Le perquisizioni personali hanno permesso di trovare 11 dosi di hashish suddivise in altrettanti confezioni e altri 50 grammi nascosti in casa.

L’attività è stata condotta dai Carabinieri di Serravalle Scrivia in collaborazione con i militari delle Stazioni di Capriata D’Orba, Cassano Spinola, Gavi e Pozzolo Formigaro.