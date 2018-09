Ennesimo locale pubblico alessandrino chiuso dalla questura

Alessandria – Ancora un locale pubblico chiuso in città, anche se temporaneamente. A finire nel mirino della Questura è stato, questa volta, il circolo “A.S.D. Amatoriale Nuova Gandini” in via Nenni 2, quartiere Cristo. Il decreto, notificato lo scorso martedì dalla Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Alessandria, ne ha disposto la chiusura per 15 giorni.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ad un furente litigio avvenuto nel mese di giugno poco lontano dal Circolo, terminato con l’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco.

Un proiettile aveva colpito alla schiena un uomo di nazionalità marocchina, operato poi d’urgenza per la perforazione del polmone destro.

Inoltre è stato accertato, dopo una serie di controlli da parte degli agenti di Alessandria insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, che il circolo era diventato luogo abituale di incontro di numerosi pregiudicati.

Il Questore ha disposto la sospensione della licenza per due settimane del locale, ritenuto potenziale fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e causa di disagio per i residenti della zona.