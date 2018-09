L’Italia cade a pezzi: cadono calcinacci da un ponte dell’autostrada, traffico sospeso sul Turchino

Genova Voltri – Ci risiamo. E, dopo la tragedia del Viadotto Morandi a Genova, non ci sorprende il fatto che un altro ponte stia cadendo a pezzi. Almeno stavolta gli addetti alla manutenzione se ne sono accorti ed hanno chiamato i vigili del fuoco che, grazie all’intervento dei carabinieri, hanno bloccato il traffico. Si tratta del viadotto sull’autostrada A26 dal quale sono caduti calcinacci sulla sottostante ex statale 456 del Turchino, in Via Ovada a Genova Voltri, per cui dalle cinque del pomeriggio non è possibile raggiungere Genova dal Basso Piemonte utilizzando l’ex statale.