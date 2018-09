Russini, ultima cessione dell’Alessandria

Alessandria – Il mercato estivo si è ufficialmente chiuso venerdì 31 agosto e l’Alessandria ha lasciato andare quasi tutti i giocatori della scorsa stagione.

Ultimo, in ordine, di tempo è stato Simone Russini, esterno d’attacco proveniente dal Lumezzane che sarà, dunque, libero di accasarsi altrove.

Russini sarebbe dovuto restare in grigio ancora una stagione ma l’interessamento di altri club hanno spinto il giocatore a rescindere il contratto.

A differenza di Sciacca, andato all’Imolese in prestito, l’addio tra l’Alessandria e Russini è invece definitivo.

Arrivato all’Alessandria nel 2016 e poi girato subito in prestito al Lumezzane, lo scorso anno invece Russini ha disputato l’intera stagione con i grigi. Lascia dopo 26 presenze e 2 gol.

Sabato 8 settembre i grigi affronteranno, in un amichevole di lusso, il Genoa allo stadio “Moccagatta”.

Fischio d’inizio alle 15.30. Per i grigi sarà l’ultimo test prima dell’inizio della stagione, previsto il fine settimana successivo.

Sempre sabato 8 settembre, alle 18, i grigi conosceranno anche le avversarie e la composizione del calendario della serie C 2018/2019.