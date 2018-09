Si allarga il fronte dei caselli autostradali per Genova gratuiti

Alessandria – Caselli di Ovada e Vignole Borbera gratuiti. Anche loro, infatti, rispettivamente sulla A26 e sulla A7, rientrano nel piano di ampliamento dell’area a pedaggio gratuito sul nodo di Genova stabilito da Autostrade dopo il crollo del viadotto Morandi del 14 agosto.

Il provvedimento scatterà a partire dal 6 settembre. Chi entrerà al casello di Ovada e si dirigerà nel capoluogo ligure avrà diritto all’esenzione dal pagamento del pedaggio sulla tratta Genova Prà – Genova Pegli – Genova Aeroporto ossia pagherà il ticket solo per il tratto Ovada-Genova Prà e potrà poi muoversi gratuitamente sul nodo fino al casello di Aeroporto.

Medesima procedura per chi proviene da Vignole Borbera. Gli automobilisti non pagheranno il pedaggio sul tratto Genova Bolzaneto- Genova Ovest- Genova Est. Si pagherà solo il tratto Vignole-Bolzaneto. Altri caselli inclusi nel nuovo piano sono quelli di Albisola, a Ponente, e Sestri Levante.

Previsto anche il rimborso per chi, dai caselli interessati, dal 14 agosto a oggi avesse già percorso l’autostrada da e per Genova.

Si potrà chiederlo con una semplice dichiarazione di Punto Blu di Genova Ovest e Genova Sampierdarena o scrivendo a info@autostrade.it.

Ai possessori di Telepass sarà automaticamente detratto quanto pagato in precedenza.

Per coloro che hanno già ricevuto l’addebito si procederà allo storno.