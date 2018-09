Venti di guerra tra Russia e Usa

La Russia ha schierato una notevole armata navale nel Mediterraneo nei pressi della Siria, dopo aver accusato gli Stati Uniti di operare sotto mentite spoglie attacchi chimici nelle regioni controllate da ribelli, facendo pensare di prepararsi a una guerra con gli Stati Uniti.

Un portavoce del ministro della difesa russa, il generale maggiore Igor Konashenkov (nella foto), ha recentemente sottolineato come gli Stati Uniti abbiano incrementato la loro forza navale nel Mediterraneo, accusando inoltre di “preparare azioni altamente provocatorie mediante l’uso di sostanze velenose per destabilizzare gravemente la situazione, disgregando le stabili premesse del processo di pace in atto in Siria.”