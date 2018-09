Paracadutista di Voghera vittima di un lancio difettoso: è grave all’ospedale

Casale Monferrato (AL) – Un uomo di 78 anni di Voghera, Ernesto Bubola, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Alessandria dopo essersi lanciato col paracadute dall’aviosuperficie “Francesco Cappa” di Casale. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì, poco dopo l’una.

L’uomo, con 51 lanci registrati, stava effettuando correttamente delle manovre “di deriva” con il suo istruttore quando in fase di atterraggio qualcosa è andato storto e insieme al paracadute principale si è aperto anche quello ausiliario, impedendogli il controllo dei comandi che ha portato al violento impatto su alcune piante che lo hanno gravemente ferito.

Bubola, socio dell’Accademia di paracadutismo “Primo Lancio” di Casale, è stato operato d’urgenza all’ospedale di Casale Monferrato e successivamente trasferito ad Alessandria dove versa in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dai medici dal reparto di traumatologia dell’ospedale alessandrino, ha riportato un politrauma che ha interessato principalmente il bacino.