Prada cerca spazio tra off e online con MatchesFashion

Milano (da pambianco.com) – Prada fa team con MatchesFashion. Il marchio italiano è protagonista della nuova townhouse londinese dell’e-tailer: 650mq in Carlos Place, nel cuore dell’esclusivo quartiere Mayfair. Da oggi e fino a mercoledì 19 settembre, il secondo piano dell’edificio ospiterà un’istallazione di Robert Storey dedicata alla collezione Prada uomo, donna e accessori autunno/inverno 2018-19. Oltre a una capsule di 110 pezzi nati dalla collaborazione con MatchesFashion, lo spazio espositivo comprende anche un corner di Pasticceria Marchesi.

Tra i capi in store, si legge su Vogue.co.uk, compaiono anche alcune proposte della Linea Rossa, in anticipo rispetto alla distribuzione negli store Prada.

Proprio i capi contraddistinti dall’inconfondibile etichetta scarlatta avevano trovato il favore della stampa di settore al termine della sfilata A/I 2018-19 durante l’ultima edizione di Milano Moda Donna. Oggi, Business of Fashion scrive che il rilancio della famosa linea rappresenta la mossa più intelligente attuata da Prada negli ultimi tempi.

La sperimentazione retail con MatchesFashion e il potenziamento di Linea Rossa nel momento di massimo splendore del segmento sportswear sembrano confermare le recenti parole del CEO Patrizio Bertelli: “Siamo sempre impegnati per adeguare il gruppo Prada alla rapida evoluzione della società e per interpretare lo spirito delle nuove generazioni senza perdere di vista le nostre radici”.