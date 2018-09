Dopo la morte della neonata, due medici e due ostetriche finiscono nel registro degli indagati

Alessandria – Nel registro degli indagati sono finiti in quattro, due medici, uno della Ginecologia e uno della Neonatologia, e due ostetriche, in seguito alla morte di una neonata avvenuta all’ospedale di Alessandria nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 agosto, nonostante che l’azienda ospedaliera insista nel far risalire il fatto a sabato 25 agosto. L’inchiesta, aperta dalla magistratura in seguito alla denuncia penale dei genitori della bimba morta, è tesa a stabilire eventuali responsabilità dei sanitari inquisiti. Intanto i loro legali hanno nominato propri periti: l’avvocato Monti, che difende il ginecologo e le ostetriche, ha affidato il compito al dottor Valter Declame, mentre l’avvocato Paolo Strozzi, che tutela la neonatologa, ha incaricato il dottor Matteo Luison. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria è stato affidato al dottor Nicola Strobelt (al centro nella foto) all’inizio di aprile per un incarico che durerà cinque anni. La delibera di nomina è stata firmata dal Direttore Generale dottoressa Giovanna Baraldi lo scorso 27 marzo.