Esordio casalingo del Casale contro il Sestri Levante

Casale Monferrato – Esordio casalingo per il Casale Fbc. Sono stati diramati oggi pomeriggio i calendari di tutti i gironi dei prossimi campionati di calcio di Serie D. I Nerostellati, inseriti nel Girone A, esordiranno in casa contro il Sestri Levante domenica 16 settembre.

Previsti tre turni infrasettimanali: 14 novembre, 20 dicembre e 18 aprile. Due le soste, la prima il 30 dicembre per le festività natalizie, la seconda il 10 marzo 2019 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio. Il girone di andata terminerà il 23 dicembre, mentre la stagione regolare si concluderà il 5 maggio 2019 con la squadra allenata da mister Buglio impegnata in casa contro lo Stresa.

Le partite si giocheranno inizialmente alle 15. Dal 28 ottobre inizieranno alle 14.30 per poi tornare alle 15 dal 31 marzo 2019. Dal 12 maggio si passerà alle 16.