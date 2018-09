Turista di Carrosio rischia di annegare in piscina ad Orosei

Orosei (NU) – Dopo la morte di un bambino di sette anni, annegato in un residence a Orosei domenica scorsa, stavolta ad essere coinvolto in un dramma analogo è stato un nostro conterraneo.

Ieri sera un uomo di 76 anni, Giuseppe Guglielmino, residente a Carrosio, ha rischiato di annegare nella piscina di un residence di Cala Ginepro, nota località turistica alle porte di Orosei.

Mentre faceva il bagno, ha accusato un malore probabilmente dovuto ad un arresto cardiaco e ha perso conoscenza. È stato subito soccorso dal bagnino della struttura che ha praticato all’alessandrino la respirazione bocca a bocca. È stato poi trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Era arrivato proprio ieri in Sardegna con una comitiva di amici e aveva deciso di farsi un bagno prima di cena. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Siniscola, mentre la dinamica dell’incidente è ancora da accertare.