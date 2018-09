Ilva: raggiunto l’accordo, la firma oggi pomeriggio

Roma (Lorenzo Mancini) – La notizia è di pochi minuti fa: l’accordo sul futuro di Ilva è stato sostanzialmente raggiunto. È l’agenzia Ansa a lanciare il dispaccio che si attendeva. Esplicita Francesca Re David (CGIL-Fiom): “l’accordo è fatto e […] per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum”.

Buone notizie anche sul fronte delle assunzioni: “Gli assunti sono tutti – ha aggiunto Re David -, si parte da 10.700 che è molto vicino al numero di lavoratori che oggi sono dentro e c’è l’impegno di assumere tutti gli altri fino al 2023 senza nessuna penalizzazione su salario e diritti, era quello che avevamo chiesto”.

Prima del tavolo di stamane convocato al ministero dello sviluppo economico (ex ministero del lavoro) dal vicepremier Luigi Di Maio – cui va dato atto di aver svolto un lavoro eccellente nel corso della complessa trattativa – le distanze tra sindacati e azienda erano marcate, ma Di Maio ha accorciato i tempi per scongiurare lo sciopero da parte delle sigle dei metalmeccanici proclamato per l’11 settembre e, soprattutto, per chiudere prima di domani, venerdì 7 settembre, quando scadranno gli ulteriori 15 giorni di tempo che il, ministro s’è dato per decidere se la gara con cui, nel giugno 2017, Ilva è stata assegnata ad Am Investco (la cordata guidata da ArcelorMittal) resta valida.

In ogni caso entro metà mese il gruppo commissariato dal 2013 e in amministrazione straordinaria dal 2015 dovrà avere il nuovo proprietario.

Nella notte è stata redatta la bozza di verbale di accordo – frutto di un incontro informale tenuto tra sindacati, azienda e lo stesso Di Maio – finalizzato soprattutto alla salvaguardia dei posti di lavoro che dovranno essere garantiti dall’acquirente Arcelor Mittal: 10.100 entro fine 2018, altri 200 entro dicembre 2021. Per differenza gli ultimi sarebbero assunti entro il 2023. Si tratta di un numero leggermente superiore rispetto al piano occupazionale originario in cui i lavoratori riassunti sarebbero stati 10.000 rispetto ai 13.522 attuali. Non sfugge agli osservatori il fatto che in ogni caso l’accordo prevede poco meno di 3.000 esuberi (13.522 dipendenti prima della cessione, meno i 10.700 garantiti dagli acquirenti) ma è possibile una riduzione incruenta bloccando il turnover e adottando misure compensative. Nella bozza l’azienda si impegna a formulare una proposta di assunzione per gli esuberi rimasti “non prima del 23 agosto 2023”, che non abbiano già beneficiato di altre misure, come ad esempio l’incentivo all’esodo, e non abbiano già ricevuto un’offerta da un’affiliata. Ai sindacati si chiede di impegnarsi a raggiungere con Am InvestCo, “a fronte dell’assunzione dei dipendenti in organico dell’amministrazione straordinaria, specifiche intese, comprese riduzioni dell’orario di lavoro, che consentano di assicurare costi del lavoro invariati”.

A questo proposito le assunzioni residue riguarderanno quei lavoratori che al termine della gestione dell’amministrazione straordinaria non abbiano usufruito né di incentivi all’esodo, né di prepensionamenti, né di un’offerta di lavoro all’interno della nuova Ilva, e che rientreranno senza differenza salariale rispetto a quelli già assunti da Mittal.

Verso le 13 di oggi è prevista una nuova riunione plenaria, sempre alla presenza del ministro dello sviluppo Luigi Di Maio, che dovrebbe portare alla firma dell’accordo raggiunto.

Fino a ieri l’Ilva aveva circa 11.000 lavoratori a Taranto, 1.500 a Genova e 700 a Novi Ligure, ma la temporanea riduzione dei posti lavoro di circa il 2% (che si riassorbirà in quattro anni) non dovrebbe incidere in modo sensibile, potendo usufruire di ammortizzatori sociali, trasferimenti nell’ambito del gruppo e blocco del turnover.