Accoltellato durante un comizio il candidato alla presidenza del Brasile Bolsonaro

Juiz de Fora (Brasile) Adnkronos – Il candidato alle elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ferito con una coltellata mentre partecipava a un comizio elettorale a Juiz de Fora, nel sud del Paese, nello Stato sudorientale di Minas Gerais. Il candidato della destra è in testa ai sondaggi in vista del voto del 7 ottobre, dopo che la candidatura dell’ex presidente Lula Inacio da Silva, in carcere per corruzione, è stata sospesa dai giudici brasiliani. Le sue condizioni sono stabili: i medici, che lo hanno operato d’urgenza all’intestino, hanno detto che il paziente, le cui condizioni sono ancora delicate e gravi, si riprenderà. Bolsonaro ha riportato una ferita da arma da taglio, “profonda” e potenzialmente mortale. Dopo due ore di intervento si trova nel reparto di terapia intensiva e si sta riprendendo bene ma dovrà restare in ospedale almeno 7-10 giorni.