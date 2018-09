Anziana torna dalla spesa col carrello e muore investita da un furgone

Novi Ligure (AL) – Incidente mortale, questo pomeriggio intorno alle 14,30, in viale Rimembranza, all’altezza dell’incrocio con via IV Novembre.

Una donna di 77 anni, Maria Luisa Traverso, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgoncino, Peugeot Tepee di proprietà di una ditta novese. Il furgoncino, dalla rotonda di via Mazzini, stava procedendo in direzione dello Stadio Girardengo quando non ha potuto evitare la donna che stava attraversando il viale tirando il proprio carrello della spesa. A causa del forte urto è caduta violentemente a terra sbattendo violentemente la testa sul selciato.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, allertati dall’uomo alla guida del mezzo investitore, per Maria Luisa Traverso non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate agli uomini della polizia municipale di Novi che stanno ancora vagliando la dinamica dell’incidente.