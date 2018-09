Il concime era troppo puzzolente e l’aria era diventata irrespirabile

Tortona (AL) – Era diventata una situazione ormai insostenibile tanto che molti residenti nella zona Villoria, dalle parti del centro commerciale Oasi, dovevano per forza chiudere le finestre dei loro appartamenti per poter respirare senza essere soffocati dai miasmi.

Alla fine, però, tutto si è risolto grazie all’intervento dei Vigili Urbani. La colpa della puzza che ormai da giorni asfissiava molti tortonesi era dovuta ad un’azienda agricola che aveva veramente esagerato nel concimare i terreni.

Guidati dal comandante Orazio Di Stefano, i Vigili Urbani, unitamente a personale dell’Arpa, hanno effettuato, ieri pomeriggio, un sopralluogo dell’area interessata dai fenomeni odorigeni, segnalati dai cittadini nei giorni immediatamente precedenti, in zona Villoria e lungo la strada per Castelnuovo Scrivia.

Ad essere individuata come potenziale fonte da cui si sprigionava la puzza di escrementi, è stata un’area agricola lungo la strada provinciale per Castelnuovo Scrivia sulla quale, come è stato possibile appurare, da lunedì 3 settembre era in corso un’operazione di spargimento di fertilizzanti derivanti da compostaggio organico, il cui interramento era iniziato solo dalla mattinata.

La polizia municipale e l’Arpa hanno accertato che con ogni probabilità l’odore percepito nei giorni scorsi derivava dalla quantità di materiale presente sulla superficie del terreno che, con l’escursione termica, dava origine ai fastidiosi miasmii.

Si è pertanto provveduto a far sospendere all’azienda agricola ogni ulteriore spandimento del fertilizzante in questione e a farle interrare immediatamente il compost presente sui terreni.