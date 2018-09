Invece di farsi da parte, Autostrade Spa si candida a costruire il nuovo ponte sul Polcevera col placet di Renzo Piano

Genova (a.g.) – Quando abbiamo letto il dispaccio di agenzia siamo sobbalzati sulla sedia. Facciamo un piccolo quiz ai nostri lettori. Domanda: chi costruirà il nuovo ponte sul Polcevera? Risposta: Autostrade Spa, indagata dalla Procura di Genova per il crollo del Viadotto Morandi. E c’è da chiedersi se in Italia esiste il senso del pudore oltre a quello dello Stato. Ma stiamo scherzando o cosa? Coloro che erano preposti alla manutenzione – tramite il Gruppo Gavio – del Viadotto Morandi crollato il 14 agosto causando la morte di 43 innocenti, si candidano per costruire il nuovo ponte mentre il governatore della Liguria Toti non batte ciglio. Poi esce Renzo Piano (nella foto sopra) che si propone come progettista di un ponte di ferro come quello di Paderno d’Adda (nella foto a lato) costruito da Jules Röthlisberger tra il 1887 e il 1889.

“Il ponte da ricostruire deve durare mille anni e sarà, credo, un ponte d’acciaio” ha detto Renzo Piano, presentando oggi il progetto del nuovo ponte dopo il crollo del Viadotto Morandi. Sarà di acciaio, ha osservato, perché l’acciaio “ha quelle caratteristiche per avere livelli di protezione eccellenti e perché è accessibile”.

L’augurio, ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, è che “entro ottobre-novembre dell’anno prossimo si possa avere un ponte sul Polcevera”.

Il problema è che per la ricostruzione c’è di mezzo ancora Autostrade Spa.

Un brutto inizio.

Infatti, durante la conferenza stampa che si è conclusa poco fa, l’amministratore delegato di Autostrade Spa Giovanni Castellucci (nella foto a lato mentre se la ride con Piano e Toti al termine della riunione) gigioneggiando ha detto: “Noi ci siamo, lavoreremo in squadra con Fincantieri. Ci siamo visti, noi, Fincantieri, Renzo Piano, è stata una riunione intensa, importante e costruttiva – ha continuato -. Abbiamo verificato che in questi venti giorni nessuno è rimasto senza pensare a come dare a Genova un ponte in cui Genova si potesse riconoscere. Confrontarci con Piano è un privilegio di cui siamo consapevoli”.

Tutto ciò mentre da parte sua, l’architetto Piano, da sempre vicino alla sinistra, non ha avuto un minimo fremito di raccapriccio nel sedersi a fianco di Autostrade Spa per discutere del nuovo ponte.

Una vergogna.