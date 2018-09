Sequestrata una montagna di gioielli falsi a Torino

Torino – Maxi operazione della Guardia di Finanza (foto Ansa). Una quantità enorme di gioielli falsi – si parla di oltre 26 milioni di pezzi – ritenuti pericolosi è finita sotto sequestro ieri mattina ad opera della Fiamme Gialle nel deposito d’un commerciante cinese, nelle vicinanze del mercato di Porta Palazzo, e nel negozio di un cittadino bengalese nel quartiere San Salvario.

Tra gli oggetti sequestrati vi sono più di un milione di accessori d’abbigliamento.

Realizzati con pasta vitrea, ceramica e con gli inserti composti di rame e nichel, erano presentati come pietre preziose e argento. I titolari sono stati denunciati per frode in commercio e ora rischiano sanzioni per oltre 25.000 euro.