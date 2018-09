È un film di azione, commedia, animazione del 2018, diretto da Aaron Horvath, Peter Rida Michail, con Will Arnett e Kristen Bell. Uscita al cinema il 06 settembre 2018. Durata 93 minuti. Distribuito da Warner Bros. Pictures. Teen Titans GO!, il film d’animazione di Aaron Horvath e Peter Rida Michail, ispirato all’omonima serie animata, mostra i nostri supereroi nel loro primo film.

Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film – tutti tranne i Teen Titans! Ma il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione in modo da essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Se solo potessero farsi notare dal miglior regista di Hollywood. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!

* DATA USCITA: 06 settembre 2018

* GENERE: Azione, Commedia, Animazione

* ANNO: 2018

* REGIA: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

* ATTORI: Will Arnett, Kristen Bell

Megaplex Stardust Tortona

dal 6 settembre

SALA 4

da lunedì a venerdì – 20:50

sabato e domenica – 17:00 – 19:00 – 20:50

* PAESE: USA

* DURATA: 93 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Pictures