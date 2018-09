I ladri fanno saltare in aria il bancomat con una mina

Borghetto Borbera – Rapina col botto alla filiale Ubi Banca di Via San Michele 2. I ladri sono arrivati intorno alle 4 di sabato 8 settembre ed hanno piazzato una carica esplosiva per scardinare il bancomat dal muro dell’edificio su due piani per poi fuggire con la refurtiva. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite nello scoppio ma restano i danni strutturali all’edificio colpito. I residenti stavano dormendo e alcuni di loro, quando è esplosa la mina, si sono svegliati di soprassalto pensando ad una scossa di terremoto, come hanno dichiarato ai cronisti. L’esplosione è stata talmente potente da far crollare anche parte della controsoffittatura del locale dove si trovano gli uffici dello sportello nonché mobili e altro arredo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere la zona in sicurezza dre i carabinier che stanno svolgendo le indagini. Non ancora nota l’entità del bottino. La filiale resterà chiusa per tutto il tempo necessario alla sua rimessa in pristino mentre i clienti potranno rivolgersi allo sportello Ubi di Vignole Borbera.