Otto Settembre: un’altra ignomìnia dei partigiani comunisti italiani che in Jugoslavia hanno combattuto coi partigiani di Tito responsabili delle Foibe

di Andrea Guenna – Da qualche parte ho letto qualcosa che fa rabbrividire. Si tratta di un articolo delirante pubblicato non dal solito foglio comunista ma su un quotidiano nazionale che si ammanta di apparente e distaccata obiettività. Già il titolo la dice lunga: “I nostri eroi in Montenegro. Militari italiani, dopo l’8 settembre si unirono ai partigiani di Tito”, e tratta di un’alleanza in verità miserabile di alcuni italiani coi carnefici di altri italiani da loro gettati nelle foibe. Logica vuole che dopo l’armistizio chiesto dall’Italia, cioè dopo l’otto settembre 1943, i soldati italiani cessassero il fuoco come ordinava lo stesso Badoglio e consegnassero le armi, come hanno fatto correttamente gli oltre settecentomila italiani finiti nei lager tedeschi come internati militari e gli altri che si sono arresi e fatti prigionieri dal nemico di turno. Ribadisco questo concetto perché sono stato orgogliosamente tenente di Cavalleria e la prima cosa che ci hanno insegnato alla scuola ufficiali è stata quella di non arrendersi mai, ma se proprio non se ne poteva fare a meno, era quella di consegnare le armi al nemico ed alzare le mani in segno di resa andando orgogliosamente incontro al proprio destino, da soldato, ma mai allearsi con lui tradendo i commilitoni. Mai!

Eppure, perfino in Jugoslavia, alcuni soldati italiani hanno pensato bene di allearsi coi carnefici titini, qualcuno perché comunista, ma la maggioranza di loro solo nel tentativo di portare a casa la pelle.

Questa è la verità dei fatti ed ogni tentativo di mistificazione deve essere respinto con forza una volta per tutte.

Qualcuno scrive che gli italiani durante l’occupazione di quei territori si erano lasciati andare a odiose azioni di rappresaglia. Ma non si tiene conto che andare in guerra non è come andare al tè delle cinque e le rappresaglie le hanno fatte tutti, dai sovietici agli inglesi, dagli americani ai tedeschi, agli italiani. Tutti, nessuno escluso. Era la guerra. Una guerra che, è bene ricordarlo, non avevano voluto gli italiani poiché è stata dichiarata il 3 settembre 1939 da Regno Unito e Francia contro la Germania colpevole di aver invaso la Polonia.

D’altronde il fenomeno del tradimento comunista – l’ennesimo – si verificò in Montenegro ed interessò poco più di 15.000 soldati contro i settecentomila schierati in tutta la Jugoslavia. Una sparuta minoranza, che non fa testo proprio perché la loro esecrabile scelta è una triste anomalia. Per questo ritengo sia opportuno dire e scrivere con estrema chiarezza che abbracciare i nostri nemici non è stato un atto di nobile coraggio, ma nella maggioranza dei casi, di opportunismo per salvare la pelle proprio perché la guerra la stavamo perdendo. Opportunismo criminale perché quei soldati si sono dimenticati dei loro compatrioti che, in Istria, sono finiti massacrati e gettati nelle foibe dopo essere stati torturati proprio dai titini. Io non farò i nomi degli alessandrini annoverati fra quei traditori perché mosso da pietas cristiana, ma i fatti non si devono dimenticare nella ricerca della verità. Altro che “I nostri eroi in Montenegro”.