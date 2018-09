Tre sub alessandrini intrappolati in una grotta a Camogli salvati dai vigili del fuoco

Camogli – Tre sub alessandrini, due ragazzi ed una ragazza, sono rimasti intrappolati all’interno delle grotte della Colombara a San Fruttuoso di Camogli. Erano giunti sul posto guidati da un istruttore del centro immersioni di Camogli dal lato opposto in un “sifone” a cielo aperto. A causa della forte risacca e della scarsa visibilità hanno preferito aspettare un po’ prima di risalire ma non ce l’hanno fatta. Dopo la richiesta di aiuto lanciata dall’istruttore la Capitaneria di Porto ha avvisato i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto i sommozzatori e i soccorritori via mare. È stato ha richiesto anche l’intervento del reparto Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) con l’elicottero. I vigili del fuoco si sono immersi calati fino a raggiungere i tre sub, poi di lì sono iniziate le operazioni di recupero via terra. Sul posto anche il 118. Soccorsi dai sanitari del 118 i tre sub sono apparsi provati ma in buona salute e sono subito rientrati ad Alessandria.