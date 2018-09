Ancora lontana nel tempo l’agognata riattivazione della tratta ferroviaria Casale-Vercelli

Casale Monferrato (AL) – Grosse incognite sulla riattivazione della linea ferroviaria Casale – Vercelli. E la causa sarebbe da ricercare in due principali nodi.

Prima di tutto i problemi riguardanti l’eliminazione di due passaggi a livello alle porte di Vercelli che richiedono soluzioni logistiche e costi aggiuntivi. Poi, soprattutto, il fatto che, al momento, la riapertura della tratta su rotaia non risulta ancora inserita nel Piano Nazionale. Particolare decisivo per il via libera alla riattivazione.

A confermare il mancato inserimento nel Piano Nazionale della Casale – Vercelli è stato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casale, Sandro Teruggi.

Rfi aveva comunicato la sua disponibilità a finanziare non solo la riattivazione della linea ma anche la sua elettrificazione e la soppressione dei due passaggi a livello nella città di Vercelli per un costo complessivo di 18 milioni di euro. Invece, a quanto sembra, al momento è ancora tutto fermo.

Nessun problema, invece, sembra esserci per la riattivazione della Casale-Mortara prevista per il 2019.