Ancora una vittoria per il Casale in attesa della prima di campionato

Chieri – Altra vittoria per il Casale Fbc nel terzo turno di Coppa Italia Serie D. Ieri, domenica 9 settembre, i Nerostellati hanno avuto la meglio, fuori casa, anche sul Chieri.

Passati in vantaggio i torinesi in virtù della rete di Gasparri all’11’ del primo tempo, i monferrini hanno poi operato una bella rimonta grazie alle reti di Cardini, Cappai e Marinai. Nel finale Pavesi ha fallito il rigore del possibile poker.

Nel prossimo turno la compagine allenata da mister Buglio se la vedrà col Pavia.

Domenica prossima, 16 settembre, i Nerostellati inizieranno il campionato di serie D Girone A con la sfida interna contro il Sestri Levante.