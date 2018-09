Ma quando parte il campionato di Serie C?

Alessandria – Quando comincia il campionato di calcio di Serie C? In teoria dovrebbe prendere il via il prossimo week end, il 15 e 16 settembre, con l’Alessandria impegnata domenica 16, ma a quanto sembra il rischio che debba essere tutto ulteriormente rimandato appare abbastanza forte.

Il Collegio di Garanzia del Coni, riunitosi venerdì scorso a Roma, dopo aver ascoltato tutte le parti nei molti punti all’ordine del giorno, non è riuscito ad emettere una sentenza definitiva, rinviata, secondo le ultime indiscrezioni, a martedì sera.

Così la Lega Pro, che avrebbe dovuto riunirsi sabato 8 settembre per presentare i calendari, ha diramato una nota in cui si sottolinea che “preso atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni di slittare alla prossima settimana la pronuncia, si vede costretta, suo malgrado, a rimandare i calendari”.

A quando ancora non si sa: se il Collegio del Coni, riunito a sezioni unite, si pronuncerà domani, martedì 11 settembre, allora la Lega potrebbe procedere il giorno dopo, mercoledì 12.

Ma sarebbe a soli tre giorni dall’inizio del campionato che per molte squadre inizia sabato 15.

Il rischio di un ulteriore slittamento è concreto, una situazione davvero assurda che rischia di “schiacciare” ulteriormente il campionato di Serie C con un numero sempre maggiore di turni infrasettimanali, decisamente penalizzanti per i tifosi.