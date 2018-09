Riceviamo e pubblichiamo: il diving che accompagnava i sub di Alessandria non era di Camogli

Buongiorno Sig. Direttore Andrea Guenna,

come titolare dell’unico Diving esistente all’interno del Comune di Camogli, sono ad invitarla a far rettificare nell’immediato l’articolo da voi pubblicato ieri riguardante l’intervento di soccorso svolto dai Vigili del Fuoco sul sito di immersione della Colombara all’interno dell’AMP di Portofino, dove specificava che il Diving coinvolto era di Camogli. Questa inesattezza provoca un grave danno di immagine al nostro Centro pertanto, al momento, vi sollecito una rettifica precisando che il Diving coinvolto era di Genova Nervi e non di Camogli, come comunicato dalle Autorità competenti della Guardia Costiera […].

Distinti saluti

Roberto Bacigalupi