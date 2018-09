Chiuso per 15 giorni per motivi di ordine pubblico il Bar Principe di Viale Saffi

Novi Ligure (AL) – Chiusura per 15 giorni a causa della presenza, tra i clienti abituali, di molti pregiudicati. È il “Caffè Principe” di Viale Saffi 22, il cui titolare, giovedì scorso, ha ricevuto la notifica di chiusura da parte di Polizia e Carabinieri.

La misura è stata adottata in seguito ai numerosi interventi effettuati dai Carabinieri che hanno permesso di accertare la costante presenza di numerosi soggetti noti alle forze dell’ordine e condannati con sentenze passate in giudicato per diversi reati, tra cui quelli in materia di stupefacenti.

A gennaio, inoltre, nel locale un violento litigio tra due clienti era culminato a colpi di coltello.

Da qui la decisione da parte del Questore di Alessandria di applicare il provvedimento a tutela della sicurezza pubblica.