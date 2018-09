Donna di Spinetta Marengo si toglie la vita gettandosi sotto un treno

Frugarolo – Una donna di 62 anni, residente a Spinetta Marengo, si è tolta la vita oggi pomeriggio poco prima delle 15.30, gettandosi sotto un treno in località Molinetto, tra Frugarolo e Alessandria. A travolgerla è stato il regionale 2518 Genova-Torino partito da Novi Ligure alle 15.14. Sul posto è intervenuto il 118 assieme alla Polizia Ferroviaria di Alessandria che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della poveretta. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l’insano gesto. L’incidente ha causato, per diverse ore, il blocco del traffico sulla linea ferroviaria Genova – Torino, nel tratto tra Novi Ligure e Alessandria. Come segnalato sul sito di Trenitalia, dalle 17.05 la circolazione ferroviaria è ripresa. Alcuni treni hanno, però, accumulato ritardi fino a 100 minuti. Un regionale, il 6118 da Arquata Scrivia, è stato cancellato. Il traffico ferroviario è tornato alla normalità intorno alle 19.