La Barbera conquista l’oro ai campionati del mondo master

Malaga – Grandissimo risultato in Spagna per l’alessandrino Roberto La Barbera. Domenica, al Pavillon Deportivo Nuevo Carranque di Malaga, campionati del mondo master di salto in lungo, l’atleta disabile di Mandrogne ha volato nel lungo con un 6 metri e 54 centimetri che gli sono valsi la medaglia d’oro oltre alla sua miglior misura dell’anno. Una vittoria che vale doppio dato che La Barbera è il primo atleta con disabilità a vincere un titolo iridato in una competizione per normodotati. La premiazione è avvenuta all’Estadio Principal dove la bandiera italiana si è alzata più in alto di tutte.