Nello scandalo degli appalti truccati delle case di riposo coinvolto anche l’Ipab Borsalino di Alessandria

Vercelli – Gare “pilotate” per favorire l’aggiudicazione di importanti appalti in tutto il Nord Italia a una società di Vercelli, la “Punto Service” che opera nel settore delle case di riposo e dell’assistenza agli anziani.

L’inchiesta, partita dalla Guardia di Finanza di Vercelli e coordinata dalla Procura vercellese, ha coinvolto trentacinque persone ed ha fatto emergere uno schema che secondo gli inquirenti era utilizzato per favorire proprio la “Punto Service”. Un sistema che avrebbe assicurato alla cooperativa vercellese la vittoria in almeno 14 gare per un valore complessivo di 50 milioni di euro.

Tra i vari appalti il più sostanzioso sarebbe, secondo le indagini svolte dagli inquirenti, quello dell’Ipab Borsalino di Alessandria i cui vertici devono, adesso, difendersi dall’accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti e sono stati raggiunti dalle misure interdittive emesse dal Gip di Vercelli. Nell’occhio del ciclone sono finiti il presidente dell’Ipab Borsalino, Giovanni Maria Ghe’, e il direttore, Gianpaolo Paravidino, insieme al presidente della commissione di gara e dell’Ipab di Casale Monferrato, Paolo Barbano, interdetti per sei mesi da tutte le pubbliche funzioni.

Coinvolto anche Massimo Secondo, presidente della “Punto Service” e fino all’anno scorso patron della Pro Vercelli anche se il club calcistico vercellese si è detto estraneo alla vicenda.

Per Secondo sono stati disposti sei mesi di sospensione dagli incarichi dirigenziali all’interno della sua società.

Una vicenda, quella delle gare truccate che avrebbero interessato anche il Borsalino, di cui noi di Alessandria Oggi abbiamo trattato in più riprese a partire da due anni fa. Tutto è cominciato nel 2015, proprio in provincia di Alessandria con l’appalto per la gestione dei servizi scolastici del Comune di Casale, per cui era finito in manette anche l’allora Presidente del Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio, Davide Sandalo.

Secondo l’accusa, Ghe’, Paravidino e Barbano erano complici di Massimo Secondo, presidente della “Punto Service”, nel truccare le gare di appalto per l’aggiudicazione della gestione di case di riposo, Ipab (istituto pubblico di assistenza e beneficenza) in diverse province d’Italia, tra cui, appunto, Alessandria ma anche Biella e Savona.

In seguito ad accertamenti eseguiti su tutti gli appalti vinti dalla società di Vercelli, le Fiamme Gialle hanno scoperto bandi fatti “su misura” per assicurare alla cooperativa “Punto Service” un punteggio “tecnico-qualitativo” talmente alto che nessuno riusciva a battere neppure con un’offerta economicamente più bassa. Un vantaggio che era poi ricompensato con favori personali e regali di tipo economico.