Ritrovata dalla Polfer la ragazzina nigeriana scomparsa da qualche giorno

Novi Ligure (AL) – Una ragazzina nigeriana di 14 anni, domiciliata nel torinese e scomparsa da casa da alcuni giorni, è stata ritrovata ieri mattina su un treno regionale proveniente da Genova e diretto a Torino. Sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria di Novi, impegnati in un servizio di scorta a bordo del regionale, a rintracciare la giovane che si era allontanata dalla sua comunità. Immediata la segnalazione ai colleghi di Asti che, una volta giunto il convoglio in quello scalo, l’hanno presa in consegna per poi affidarla momentaneamente a uno zio abitante in città.