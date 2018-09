Uomo stramazza a terra in cucina per un malore e lo trovano vivo dopo due giorni

Serravalle Scrivia (AL) – Grazie alla vicina di casa che, non avendolo più visto da un paio di giorni, ha dato l’allarme, un uomo di 64 anni è stato soccorso dalla polizia Municipale di Serravalle Scrivia e dai Vigili del Fuoco di Novi Ligure. L’hanno trovato nel suo appartamento del centro, domenica pomeriggio, in cucina riverso sul pavimento dove si era accasciato a causa di un malore. Originario di Voghera ma residente in paese, vive solo e da venerdì scorso non aveva più dato notizie di sé. La vicina di casa, dopo avere provato ripetutamente a chiamarlo e poi ad entrare invano nell’appartamento, ha chiamato gli agenti della Polizia Municipale che hanno fatto intervenire i Vigili del Fuoco di Novi Ligure i quali sono entrati in casa con la scala e, una volta dentro, hanno trovato l’uomo riverso a terra che, pur cosciente, non riusciva a muoversi. Era rimasto lì da due giorni. Gli uomini della Polizia Municipale, agli ordini del comandante Ezio Bassani, hanno immediatamente disposto il trasporto all’ospedale San Giacomo di Novi dove è tuttora ricoverato. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.