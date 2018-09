Moldavo muore sul colpo per uno scontro frontale tra la sua Nissan e un camion

Alessandria San Giuliano Vecchio – Un moldavo di 61 anni, Alexandru Cuptov, residente ad Alessandria, è morto stamane verso le 6:20 vittima di un tragico incidente stradale mentre, al volante di una Nissan Almera procedeva lungo la Provinciale 10 tra Cascinagrossa e San Giuliano, nella zona della Fraschéta. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Alessandria che è subito intervenuta sul luogo del sinistro, pare che, poco prima dell’impatto, procedesse sbandando, forse a causa di un malore o di un guasto all’auto, o ancora per una foratura, per cui, anche a causa dell’elevata velocità, perdeva il controllo dell’auto e andava a sbattere frontalmente contro un camion che procedeva in senso inverso. Nell’incidente è rimasto ferito il conducente del camion che è stato ricoverato all’ospedale di Alessandria. Sul posto sono al lavoro il 118 e i Vigili del Fuoco mentre la strada è stata percorribile solo a senso alternato per circa due ore.