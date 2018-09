Serie C: finalmente il calendario!

Alessandria – Dopo lunga attesa, e dopo un’ennesima estate zeppa di ricorsi e battaglie legali (ma siamo in Italia, una nazione in totale declino e allo sbando), sono stati ufficializzati stamane i calendari della stagione 2018/2019 di Serie C.

Per quanto riguarda l’Alessandria, inserita nel girone A, l’esordio sarà decisamente con il botto. Domenica 16 settembre i grigi se la vedranno, al “Moccagatta”, contro la Juventus Under 23.

Pur se tra le mura amiche, il primo match dei grigi sarà in trasferta dato che la Juve Under 23 ha deciso di giocare i match casalinghi nello stadio alessandrino.

Alla seconda giornata, domenica 23 settembre, la squadra di D’Agostino resterà al “Moccagatta”, questa volta da squadra ospitante, avversario il Pro Piacenza.

Nell’infrasettimanale di mercoledì 26 settembre altro appuntamento importante per la compagine di patron Di Masi e cioè il derby con la Pro Vercelli allo stadio ‘Piola’.

Alla quarta giornata l’Alessandria torna al ‘Mocca’ per affrontare la Lucchese mentre alla quinta trasferta in Toscana, avversario il Pisa.

Partenza di campionato, dunque, tutt’altro che semplice per l’undici di D’Agostino.

Ecco il calendario dei Grigi al completo:

1^ (16 settembre) – Juventus U23-Alessandria 20^ (30 dicembre)

2^ (23 settembre) – Alessandria-Pro Piacenza 21^ (20 gennaio 2019)

3^ (26 settembre) – Pro Vercelli-Alessandria 22^ (23 gennaio 2019)

4^ (30 settembre) – Alessandria-Lucchese 23^ (27 gennaio 2019)

5^ (7 ottobre) – Pisa-Alessandria 24^ (3 febbraio 2019)

6^ (14 ottobre) – Alessandria-Robur Siena 25^ (10 febbraio 2019)

7^ (17 ottobre) – Olbia-Alessandria 26^ (13 febbraio 2019)

8^ (21 ottobre) – Arzachena-Alessandria 27^ (17 febbraio 2019)

9^ (28 ottobre) – Alessandria-Gozzano 28^ (24 febbraio 2019)

10^ (4 novembre) – Pistoiese-Alessandria 29^ (3 marzo 2019)

11^ (11 novembre) – Alessandria-Carrarese 30^ (10 marzo 2019)

12^ (18 novembre) – Virtus Entella-Alessandria 31^ (17 marzo 2019)

13^ (25 novembre) – Alessandria-Cuneo 32^ (24 marzo 2019)

14^ (2 dicembre) – Alessandria-Piacenza 33^ (31 marzo 2019)

15^ (9 dicembre) – Arezzo-Alessandria 34^ (7 aprile 2019)

16^ (12 dicembre) – Alessandria-Novara 35^ (14 aprile 2019)

17^ (16 dicembre) – Pro Patria-Alessandria 36^ (20 aprile 2019)

18^ (23 dicembre) – Alessandria-Pontedera 37^ (28 aprile 2019)

19^ (26 dicembre) – Albissola-Alessandria 38^ (5 maggio 2019)