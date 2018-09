Ancora un difensore per i Grigi

Alessandria – A pochi giorni dal match con la Juventus Under 23, in programma domenica 16 settembre con fischio d’inizio alle 20.30 allo stadio “Moccagatta”, prima giornata del campionato di Serie C Girone A, l’Alessandria ha perfezionato un ultimo acquisto a rinforzo del reparto difensivo.

Si tratta di Fabio Delvino, 20 anni, difensore destro ma con buone doti anche come centrale nella difesa a quattro. Per lui contratto biennale.

Cresciuto nel Bisceglie, con la società pugliese Delvino nella stagione 2016/2017 ha vinto il campionato di D con 25 presenze, quasi tutte da titolare, e la convocazione nella selezione di D al Torneo di Viareggio. L’anno scorso, in C, ha giocato 28 gare e segnato due reti, le prime da professionista.

Il giocatore è già arrivato ad Alessandria e da oggi, giovedì, inizierà gli allenamenti con i compagni di squadra.