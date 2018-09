I lavoratori dell’Ilva di Novi e Genova favorevoli al recente accordo con Arcelor Mittal

Novi Ligure (AL) – I lavoratori dell’Ilva di Novi Ligure e Genova Cornigliano hanno detto sì, nel corso del referendum che si è tenuto ieri, mercoledì, all’accordo firmato da sindacati e Arcelor Mittal al ministero dello Sviluppo Economico a Roma lo scorso 6 settembre.

I risultati, d’altronde, hanno parlato chiaro: a Novi ha espresso parere favorevole l’89,4 per cento mentre nello stabilimento genovese hanno approvato l’intesa il 90,1%.

Nello specifico, nel siderurgico di Novi Ligure l’intesa siglata da Fiom, Fim, Uilm e Usb ha trovato il via libera di 456 operai. In 52 si sono espressi negativamente e 2 sono state le schede nulle. Alta l’adesione dei votanti con 510 su 730 aventi diritto.

Il via libera all’accordo è arrivato anche dall’Ilva di Marghera dove si è espresso favorevolmente il 63%.

L’accordo prevede 10.700 assunzioni immediate da parte di Am Investco, la cordata guidata da Arcelor Mittal che ha vinto la gara, a fronte di 13.522 dipendenti attuali di Ilva.

Chi non sarà assunto dagli acquirenti, conservando anzianità, integrativo e Jobs Act in caso di assunzione precedente al 2015, resterà in Ilva in amministrazione straordinaria e si occuperà di bonifiche.

Dal momento dell’ingresso negli stabilimenti fino al 2023, chi non è stato riassunto potrà accedere volontariamente agli esodi per i quali il governo si è impegnato a stanziare 250 milioni di euro. Qualora, al termine del Piano ambientale, dovessero esserci ancora persone nella vecchia società, Arcelor Mittal ha assunto l’impegno ad assumerli entro il 2025 (ma non era il 2023?) azzerando in questo modo gli esuberi.