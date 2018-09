I proprietari lasciano morire agonizzante la propria cagnolina senza portarla dal veterinario

Valle San Bartolomeo (AL) – Non c’è stato, purtroppo, nulla da fare per una cagnolina meticcia trovata agonizzante nella mattinata di ieri, mercoledì, nel cortile di un’abitazione del paese di Valle San Bartolomeo dal Comando di Polizia Municipale, Nucleo Ispettori Ambientali, in seguito alla segnalazione di un cittadino.

Il povero animale, come accertato, era agonizzante già da diversi giorni ed è stato trovato steso su una sorta di tappetino nell’erba alta in cortile, senza che i proprietari avessero minimamente avuto necessità di portarlo da un veterinario.

Immediato l’intervento del Servizio Veterinario ASL AL. La cagnolina è stata subito sequestrata e portata nell’ambulatorio veterinario convenzionato con il canile comunale. Purtroppo però non c’è stato più niente da fare.

Sul cane è stata disposta l’autopsia ed è stata denunciata la proprietaria, una signora che abita appena fuori dal paese.