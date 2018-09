Conte a Genova: “Commissario entro 10 giorni”

Genova (Adnkronos) – “A 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto ci sarà un commissario con pieni poteri, deroghiamo da tutta la legislazione vincolistica” . Lo ha promesso il premier Giuseppe Conte parlando dei contenuti del Decreto Genova davanti ai cittadini, raccolti in piazza De Ferrari per la commemorazione a un mese della tragedia di ponte Morandi. Conte ha poi abbracciato i familiari delle 43 vittime che seguono l’evento in un’area riservata, alla sinistra del palco.

“Il primo pensiero – ha detto il presidente del Consiglio – lo dedico a tutti coloro che soffrono e soffriranno per i postumi di questa immane tragedia”. “Il ponte – ha garantito – lo faremo a spese di Autostrade ma la procedura per revoca e la decadenza della concessione rimane un piedi e si completerà”.