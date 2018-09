È un film di genere drammatico del 2018, diretto da Kevin Connolly, con John Travolta e Kelly Preston. Uscita al cinema il 13 settembre 2018. Durata 112 minuti. Distribuito da Eagle Pictures.

Il crime che ha per protagonista la star di Pulp Fiction, La febbre del sabato sera e, più recentemente, Le belve di Oliver Stone, racconta l’ascesa criminale del boss italo-americano John Gotti, il mafioso, scomparso 16 anni fa per un cancro alla gola, che fu a capo della famiglia Gambino di New York City. Con il sottotitolo Un vero padrino americano (A Real American Godfather), il film racconta l’uomo che fu a capo della criminalità durante gli anni ’80, divenendo praticamente una celebrità, sfoggiando vestiti eleganti e dando l’impressione di essere intoccabile di fronte alla legge. Per la star protagonista (John Travolta), Gotti, rappresenta un ritorno ai progetti che si basano su vere storie di crimini dopo aver ricevuto una nomination agli Emmy per la sua grande interpretazione nella serie Il caso O. J. Simpson. Completano il cast Kelly Preston, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Spencer Lofranco.

* DATA USCITA: 13 settembre 2018

* GENERE: Drammatico

* ANNO: 2018

* REGIA: Kevin Connolly

ATTORI: John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince, Spencer Lofranco, Chris Mulkey, Leo Rossi, Jordan Trovillion, William DeMeo, Chris Kerson

Megaplex Stardust Tortona

dal 13 settembre

SALA 6

da lunedì a venerdì – 20:30 – 22:50

sabato – 17:40 – 20:30 – 22:50

domenica – 15:20 – 17:40 – 20:30 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 112 Min

* DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures