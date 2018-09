L’architetto Ghe’, coinvolto nello scandalo degli appalti, decade anche da commissario dell’Ipab Lercaro

Ovada – Dopo essere stato coinvolto nello scandalo degli appalti truccati dell’Ipab Borsalino di Alessandria, l’architetto Gianmaria Ghe’, in quota Pd, commissario straordinario dell’Ipab Lercaro di Ovada, nominato dalla Regione Piemonte un anno e mezzo fa per risanare un bilancio con un buco di oltre un milione di euro,

dovrà lasciare l’incarico a causa della misura restrittiva emessa dal gip di Vercelli che prevede la sospensione immediata da tutte le pubbliche funzioni per sei mesi. Ghe’ dovrà essere sostituito al più presto per garantire la continuità della gestione e per definire la conversione dell’Ipab in fondazione.