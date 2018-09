È un film di genere musicale, sentimentale, commedia del 2018, diretto da Michael Damian, con Thomas Doherty e Giulia Nahmany. Uscita al cinema il 13 settembre 2018. Distribuito da Videa.

Juliet e Charlie (Harry Jarvis) sono due giovani aspiranti artisti: ballerina di danza moderna lei, talentuoso pianista lui. La loro vita cambia improvvisamente quando vengono presi nel cast del tour internazionale del più atteso show dance newyorchese. In New York Academy – Freedance sono la passione, l’amicizia, gli amori e i tradimenti a prendere vita insieme alle coreografie del premio Emmy, Tyche Diorio. Tra i straordinari i giovani attori protagonisti spiccano due volti dimaggiore notorietà: la star Disney Thomas Doherty (Descendants 2) e “la signora del West” Jane Seymour. Ad accompagnare il tutto musiche e balli spettacolari, messi in scena da oltre sessanta ballerini provenienti da Londra, Parigi e New York, per un film che rinnova il successo di alcuni suoi noti predecessori, Step Up e New York Academy.

* DATA USCITA: 13 settembre 2018

* GENERE: Musicale, Sentimentale, Commedia

* ANNO: 2018

* REGIA: Michael Damian

ATTORI: Thomas Doherty, Giulia Nahmany, Ace Bhatti, Jane Seymour, Kika Markham, Harry Jarvis, Nigel Lythgoe, Juliet Doherty

Megaplex Stardust Tortona

dal 13 settembre

SALA 3

sabato – 17:10 – 19:00

domenica – 15:10 – 17:10 – 19:00

* DISTRIBUZIONE: Videa