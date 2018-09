È un film di genere azione, thriller del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington e Pedro Pascal. Uscita al cinema il 13 settembre 2018. Durata 121 minuti. Distribuito da Warner Bros.

In The Equalizer 2, il film diretto da Antoine Fuqua, Denzel Washington torna ad interpretare uno dei suoi ruoli più significativi, nel primo sequel della sua carriera. Robert McCall, già protagonista della serie tv cult degli anni 80 Un giustiziere a New York, a cui si ispira il film, è un ex agente delle CIA ora in pensione, inflessibile giustiziere in difesa delle persone oppresse e sfruttate. Ma cosa sarà disposto a fare McCall quando una di queste persone è proprio quella che lui ama?

* DATA USCITA: 13 settembre 2018

* GENERE: Azione, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Antoine Fuqua

ATTORI: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean, Kazy Tauginas

Megaplex Stardust Tortona

dal 13 settembre

SALA 1

da lunedì al venerdì – 20:20 – 22:50

Sabato 17:30 – 20:20 – 22:50

domenica 15:00 – 17:30 – 20:20 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 121 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros.