Chiuso il Circolo Ricreativo Ovadese: troppi pregiudicati tra i clienti

Ovada – Ancora un locale della provincia alessandrina nel mirino della Questura. Dopo la chiusura del Bar Principe di Novi la settimana scorsa, ieri, venerdì 14 settembre, la Polizia ha imposto il decreto di chiusura per il “Circolo Ricreativo Ovadese”, in Corso Martiri della Libertà 14.

Il provvedimento è stato adottato per la presenza di numerosi pregiudicati per diversi tipi di reati.

Il locale era divenuto, infatti, come scoperto dalla Polizia dopo frequenti controlli, ritrovo abituale e punto di riferimento di persone con precedenti penali.

Il Questore di Alessandria ha quindi disposto la chiusura a partire da oggi, venerdì 14 settembre.