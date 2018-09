Dopo il crollo di Genova perché nessuno parla di Gavio e Palenzona?

Dopo il crollo di Genova che ha causato la morte di 43 vittime innocenti, si è parlato molto di Gavio e Benetton ma mai di una figura determinante del mondo dei trasporti italiano: Fabrizio Palenzona, presidente di Aiscat. Eppure “Il Camionista” come chiamano Palenzona in certi ambienti, essendo il presidente dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat), è un personaggio potentissimo del settore trasporti in Italia. Sa gestire il potere e sa molte cose, ma nessuno lo tocca. Perché. Gigi Moncalvo cerca di scoprirlo.