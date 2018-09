Tortona si sente la città di Fausto Coppi e si appresta a ricordare i cento anni dalla sua nascita

Tortona – Nel 2019 saranno cento anni dalla nascita di Fausto Coppi, uno dei due Campionissimi (l’altro è Costante Girardengo, entrambi di Novi in quanto Coppi, nato a Castellanìa, era novese di adozione), ma intanto, a Tortona, Comune che da sempre rivendica la paternità di Coppi, ha iniziato a muoversi con una prima iniziativa.

Domani, domenica 16 settembre, è in programma la ciclopedalata “Aspettando i 100”.

Organizzata dall’Assessorato allo Sport della Città di Tortona, con partenza da Piazza Malaspina, è questo uno dei tanti eventi che saranno realizzati in occasione del Centenario che ricorrerà il 15 settembre 2019.

Si tratta infatti di una cicloturistica, adatta a tutti, che prevede due percorsi: uno più breve, di 18 chilometri, da Tortona all’Abbazia di Rivalta Scrivia e uno più lungo, di 35 chilometri, fino al Maglietto di Novi Ligure. Per l’occasione sarà possibile visitare sia l’Abbazia di Rivalta Scrivia che il Museo dell’Apicoltura del Maglietto.

Il ritrovo per i partecipanti in piazza Malaspina è alle 9 mentre la partenza è prevista per le 9,30.

All’arrivo delle due tappe sarà possibile rifocillarsi con un piccolo ristoro a base di prodotti locali.

La partecipazione è gratuita e per comunicare la propria adesione è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Tortona al numero 0131864451, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: etosino@comune.tortona.al.it.