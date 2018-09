A Singapore trionfa Hamilton

Singapore (Adnkronos) – Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Singapore e consolida il primo posto nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla pole position, si impone dopo una gara perfetta condotta dall’inizio alla fine centrando così la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, la settima stagionale e la numero 69 in carriera.

Alle sue spalle si piazza l’olandese Max Verstappen con la Red Bull, mentre Sebastian Vettel con la Ferrari deve accontentarsi della terza posizione. Ai piedi del podio l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, che nel finale è riuscito a tenere dietro la Ferrari del connazionale Kimi Raikkonen. Nella classifica iridata Hamilton sale a quota 281 punti e si porta a +40 su Vettel quando mancano ormai 6 gare alla fine della stagione. Lo spagnolo Fernando Alonso porta la sua McLaren in settima posizione davanti alla Renault del connazionale Carlos Sainz e alla Alfa Romeo Sauber del futuro ferrarista Charles Leclerc in una top ten completata dal tedesco Nico Hulkenberg.

La gara regala qualche emozione solo nelle fasi iniziali e il primo colpo di scena arriva subito dopo il semaforo verde con l’harakiri in casa Force India: Perez fa a sportellate con Ocon che finisce la sua gara contro il muro. In pista entra la safety car, non prima però dello spettacolare sorpasso di Vettel ai danni di Verstappen. Il tedesco si piazza alle spalle di Hamilton ma dopo il primo pit-stop al quindicesimo giro, complici alcuni passaggi più lenti con le gomme ultrasoft, è costretto a cedere di nuovo la posizione. L’olandese della Red Bull si prende la rivincita al 18esimo rientrando davanti al ferrarista dopo la sosta con un passaggio radente al muro. E a metà gara, le gerarchie al vertice sono le stesse del sabato: Hamilton davanti a Verstappen e Vettel, con Bottas quarto che controlla Raikkonen alle sue spalle e Ricciardo più staccato in sesta posizione.

La lotta per il podio si riaccende al 38esimo giro, quando iniziano i doppiaggi e Hamilton si ritrova suo malgrado a fare i conti con il duello tra Sirotkin e Grosjean davanti a lui. L’inglese vede così sfumare praticamente tutto il suo vantaggio su Verstappen, che abbozza addirittura un tentativo di sorpasso. La situazione favorisce anche Vettel, ma né l’olandese della Red Bull né il ferrarista riescono a mantenere il passo del campione del mondo che in pochi giri riesce a riparare al danno dei doppiaggi. E’ l’ultimo brivido per il driver di Stevenage, che nel finale deve solo amministrare il vantaggio su Verstappen prima dell’ennesima festa. E anche Vettel deve rassegnarsi al terzo posto che lo allontana ancora di più dal sogno Mondiale.