Il panorama calcistico della domenica nella nostra provincia

Alessandria – Domenica di alti e bassi, per le compagini alessandrine, impegnate nei vari campionati, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria.

In Eccellenza, Girone B, nella seconda giornata di andata primo punto per il Castellazzo che, in casa, esce dal campo con un pareggio a reti bianche contro il Corneliano Roero.

Seconda vittoria consecutiva per il Calcio Derthona. La compagine tortonese si è imposta per 1-0 sul terreno dei cuneesi dell’Olmo grazie alla rete di Rosset al 19’ del secondo tempo. Tre punti che mantengono i bianconeri al primo posto in classifica assieme ad Albese e Chisola.

In Promozione, Girone D, l’HSL Derthona ha letteralmente spazzato via il Rapid Torino per 7-1.

Dopo il gol iniziale dei torinesi ad opera di Riccio, i leoncelli allenati da mister Pellegrini si sono letteralmente scatenati con una tripletta di Russo, doppietta di Merlano, un gol di Mutti e l’ultimo di Rizzo a suggellare un trionfo totale ed un primo posto indiscusso alla seconda giornata.

Per quanto concerne le altre alessandrine, sconfitta dell’Acqui in casa contro il Pro Villafranca, 2-1, con i termali che restano ancora a zero punti. KO anche la Valenzana Mado che perde in casa del Mirafiori, 2-1 e orafi che restano a 3 punti, mentre la Gaviese ha pareggiato fuori casa contro il Trofarello, 1-1. Un punto che porta a quota 4 la squadra allenata da mister Lolaico.

In Prima Categoria vittorie, e punteggio pieno, per Luese e Fulvius Valenza 1908 che dunque si portano a quota 6. Sale a 4 punti l’Asca, vittoria casalinga contro il Calliano, a quota 3 Canottieri Alessandria, Ovadese Silvanese, Tassarolo, un punto per San Giuliano Nuovo, Castelnovese Castelnuovo, Libarna e Savoia. Ancora a secco di punti Monferrato e Pozzolese.

In Seconda Categoria, girone I, alla prima giornata vittoria per la Fortitudo F.O. nel derby contro la Don Bosco Alessandria. Pareggio anche tra due altre alessandrine, Casalnoceto e Viguzzolese, 1-1.

Un punto anche per la Pizzeria Muchacha, 1-1, sul campo del Cisterna d’Asti mentre la tortonese Molinese ha finito 3-3 la sfida esterna contro il Mezzaluna. Pareggio casalingo, infine, anche per il Solero, 1-1, contro il Valfenera.

Nel girone L della Seconda Categoria, vittoria per la Capriatese, 3-0, contro lo Spinetta Marengo, 1-1 della Polisportiva Frugarolese sul campo del Cassano, vittoria interna del Cassine contro la Novese, 1-0.

Vittoria netta del Casalcermelli sul campo del Deportivo Acqui, 4-1, “manita” del Sexadium sul campo del G3 Real Novi, vittoria interna del Garbagna contro la Vignolese mentre il Mornese si è imposto di misura, 1-0, sul campo del Pro Molare.

La Terza Categoria prenderà, invece, il via da domenica prossima, 23 settembre.